Roma, colpi di pistola in strada a Torpignattara: ucciso un uomo di 51 anni (Di lunedì 13 marzo 2023) Un uomo di 51 anni è morto dopo essere stato colpito da diversi colpi di pistola, mentre si trovava fermo a un benzinaio in via dei Ciceri, all'incrocio con via degli Angeli, nella periferia Romana di Torpignattara. Gli aggressori sono fuggiti. Sul posto è arrivata la Polizia e le indagini sono in corso.

