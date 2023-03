Roma cambia i nomi delle strade: nuove targhe in omaggio ai martiri di mafia (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma – Vie, piazze e aree verdi, nel prossimo futuro verranno intitolate a varie personalità che hanno avuto un ruolo nella vita e nella storia della città o che hanno segnato la vita del Paese. Queste alcune delle più significative tra le nuove intitolazioni che la Commissione Consultiva di Toponomastica, presieduta dall’assessore alla Cultura, Miguel Gotor, ha approvato e che passeranno ora all’esame della Giunta comunale: · uno dei viali del Parco Nemorense, nel quartiere Trieste, Municipio II, verrà intitolato a Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana, assassinato a Palermo nel 1980 in un attentato terroristico di matrice politico-mafiosa; · nel Municipio XIII, quartiere Quartaccio, un largo adiacente a via Francesco Torta prenderà il nome di don Giuseppe Diana, sacerdote ucciso nel 1994 dalla ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 marzo 2023)– Vie, piazze e aree verdi, nel prossimo futuro verranno intitolate a varie personalità che hanno avuto un ruolo nella vita e nella storia della città o che hanno segnato la vita del Paese. Queste alcunepiù significative tra leintitolazioni che la Commissione Consultiva di Toponomastica, presieduta dall’assessore alla Cultura, Miguel Gotor, ha approvato e che passeranno ora all’esame della Giunta comunale: · uno dei viali del Parco Nemorense, nel quartiere Trieste, Municipio II, verrà intitolato a Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana, assassinato a Palermo nel 1980 in un attentato terroristico di matrice politico-mafiosa; · nel Municipio XIII, quartiere Quartaccio, un largo adiacente a via Francesco Torta prenderà il nome di don Giuseppe Diana, sacerdote ucciso nel 1994 dalla ...

