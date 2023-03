Roma, aggredito e rapinato dalla baby gang: “Erano in 4, mi hanno sfasciato l’auto” (Di lunedì 13 marzo 2023) Stava ritornando a casa, doveva solo salire a bordo della propria auto, che aveva parcheggiato in viale delle Province, a Roma. Tutto nella normalità fino a quando, improvvisamente, non è stato avvicinato da quattro ragazzi, che lo hanno aggredito e minacciato a suon di ‘Devi darci tutto quello che hai’. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti la scorsa notte da un 25enne, originario della provincia di Cosenza. Un ritorno a casa da incubo perché ha dovuto fare i conti con quattro aggressori che non si sono fermati davanti a nulla. L’aggressione in viale delle Province a Roma Lo hanno prima avvicinato e accerchiato, mentre lui stava tentando di risalire a bordo dell’auto. Poi lo hanno aggredito e minacciato facendosi consegnare il denaro contante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 marzo 2023) Stava ritornando a casa, doveva solo salire a bordo della propria auto, che aveva parcheggiato in viale delle Province, a. Tutto nella normalità fino a quando, improvvisamente, non è stato avvicinato da quattro ragazzi, che loe minacciato a suon di ‘Devi darci tutto quello che hai’. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti la scorsa notte da un 25enne, originario della provincia di Cosenza. Un ritorno a casa da incubo perché ha dovuto fare i conti con quattro aggressori che non si sono fermati davanti a nulla. L’aggressione in viale delle Province aLoprima avvicinato e accerchiato, mentre lui stava tentando di risalire a bordo del. Poi loe minacciato facendosi consegnare il denaro contante ...

