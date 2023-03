Roma | aggredito e rapinato da baby gang nella zona della movida

(Di lunedì 13 marzo 2023) Quattro giovanissimi hanno malmenato un giovane mentre stava risalendo in macchina vicino a piazza Bologna

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CosenzaChannel : Roma, 25enne cosentino aggredito e derubato da quattro persone - CDNewsCalabria : 25enne cosentino aggredito e derubato a Roma, arrestati 4 giovani - CorriereCitta : Roma, aggredito e rapinato dalla baby gang: “Erano in 4, mi hanno sfasciato l’auto” - PressReview99 : Guidona, aggredito in strada e accoltellato da due sconosciuti. Giovane operato alla spalla - MLFranciolini : @paolobucci68 @Pontifex_it Santità, Le ho già scritto altre volte sull'argomento. L'Ucraina è un popolo aggredito c… -

Abbiamo riattivato la circolazione sull'intera linea', annuncia Atac su Twitter alle 9.30. Sul ...a bordo della propria autovettura parcheggiata in viale delle Province quando è statoda ...... condanna il gesto: " Siamo vicini ai Democratici del circolo Lanciani di, alle ragazze e ai ... ora che è statoil suo partito esprime solidarietà: " Stanotte un attacco vile ha colpito ...In prima fila anche l'uscente, il sindaco diRoberto Gualtieri , Roberto Speranza che ... ma deve essere una pace giusta: non si può essere equidistanti tra chi aggredisce e chi è...

Roma, 25enne aggredito e rapinato mentre sale in macchina: arrestati 4 giovanissimi Canale Dieci

"A Milano si materializza l'intolleranza di certa sinistra nei confronti di idee difformi dalle proprie. (ANSA) ...La Roma crolla 3-4 in casa contro il Sassuolo, fallendo un'altra chance per agganciare il treno Champions League ...