Rolando Mandragora e gli specchi deformanti

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tra il 2013 e il 2015 erano arrivati in Italia a guardare le partite prima del Genoa primavera, poi del Genoa e del Pescara, capi osservatori, consulenti tecnici, viceallenatori, direttori sportivi da parecchie parti d’Europa. Pure Barcellona, Real Madrid, Manchester United e Arsenal avevano mosso pedine importanti del loro organigramma societario perché, si diceva, giocasse un ragazzino che meritava di essere visto, studiato, valutato. Non è cosa comune fare questo, lo si fa solo quando c’è un giocatore per cui vale davvero la pena investire qualche decina di migliaia di euro aggiuntivi ai contratti firmati con i cosiddetti scout. Equesto investimento, erano certi, lo valeva. Erano quelli i tempi nei quali in Inghilterra si cercavano gli eredi di Steven Gerrard e Frank Lampard e in Spagna si iniziava a preoccuparsi del dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PietroLazze : @Fabrizio__66 No. Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina. - majo_lahraga : Serie A 2022/2023 Giornata 26: FT: US Cremonese vs ACF Fiorentina 0-2 Gol: ACF Fiorentina: Rolando Mandragora '27… - juanlp40 : #SerieA ???? #Fecha26 Res Finales: #Lecce 0 - #Torino 2(Wilfried Stephane Singo, Antonio Sanabria), #HellasVerona 1(S… - paolostallone66 : Non mi sorprende l'inserimento stabile di Rolando Mandragora, già dalla presentazione mi aveva convinto, è un capitano e lo si vede in campo - andreafabris96 : La ???? #Fiorentina batte 2-0 la ???? #Cremonese grazie ai gol di Rolando #Mandragora ???? e Arthur #Cabral ????. #SerieA… -

Le parole didopo la vittoria della Fiorentina nel pomeriggio contro la Cremonese, in cui è andato a segno e fatto un assist, centrocampista della Fiorentina, ha parlato dopo la vittoria dei viola contro la Cremonese, in cui ha trovato sia un gol che un assist. Di seguito le sue parole. VITTORIA ...Gran gara per, tra i protagonisti del successo per 2 - 0 della Fiorentina ai danni della Cremonese. 'Abbiamo ottenuto una vittoria importante che ci ha permesso di dare continuità ai risultati. ...Il video con gli highlights e i gol di Cremonese - Fiorentina 0 - 2, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Allo Zini primo tempo equilibrato ma(già marcatore all'andata) segna il gol del vantaggio, poi nella ripresa il solito scatenato Arthur Cabral chiude i giochi nonostante una reazione di cuore dei lombardi che però non ...

Ferrara: “Cabral centravanti vero, Mandragora super. Avanti così” Viola News

Gol e dedica speciale per Rolando Mandragora: il centrocampista della Fiorentina, gran protagonista nel successo di ieri contro la Cremonese con una rete ed un assist, ha pubblicato sul ...Nella convincente vittoria di ieri con la Cremonese fioccano ottimi voti per tutta la Fiorentina: i quotidiani sportivi e locali promuovono in blocco la formazione di Vincenzo Italiano, ...