Ritorna dal vivo David Garrett | in una nuova formazione in trio per l’Iconic Tour | 6 concerti in Italia

foto di Cristoph KöstlinMILANO – Dopo il Tour di successo del 2022 "Alive-my Soundtrack", con 32 concerti in 11 paesi, David Garrett inaugura un nuovo capitolo della sua carriera con ICONIC, l'album pubblicato da Deutsche Grammophon il 4 Novembre 2022, e l'omonimo ICONIC Tour, che lo porterà anche in Italia in una formazione in trio per una serie di 6 concerti dal 18 al 25 luglio in alcune fra le rassegne più prestigiose: il 18 luglio al MusArt di Firenze, in Piazza Santissima Annunziata, il 19 a Roma ospite dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia all'Auditorium Parco della Musica, il 21 a Genova ai Parchi di Nervi (Villa Grimaldi), il 22 all'Arena della Regina di Cattolica, il 24 all'Arena Sferisterio di Macerata e il 25 a Brescia

