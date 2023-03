RISULTATI | NJPW “New Japan Cup 2023” 13 03 2023 Day 7

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 13 marzo 2023) Idella settima giornata dello storico Torneoandata in scena a Matsuyama, Ehime:NewCup– Day 7Lunedì 13 Marzo – Matusyama, Ehime () Tag Team MatchBULLET CLUB (Chase Owens & KENTA) battono Oskar Leube & Ren Narita (9:26)Shota Umino & Tama Tonga battono TMDK (Kosei Fujita & Zack Sabre Jr.) (10:55)House Of Torture (Dick Togo & SHO) battono Just 4 Guys (Taichi & TAKA Michinoku) (9:08) Six Man Tag Team MatchUnited Empire (Aaron Henare, Great-O-Khan & Kyle Fletcher) battono BULLET CLUB (David Finlay, El Phantasmo & Gedo) (11:06) Ten Man Tag Team MatchLos Ingobernables de Japon (BUSHI, Hiromu Takahashi, SANADA, Shingo Takagi & Tetsuya Naito) battono CHAOS (Hirooki Goto, Lio Rush, ...