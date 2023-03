Rissa a Coroglio | emessi 7 DACUR

(Di lunedì 13 marzo 2023) Per unadal Questore di Napoli 7 provvedimentidai 6 mesi ai due anni.nei pressi di un ristorante. Il Questore di Napoli ha emesso 7 provvedimenti di Divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento () per periodi dai 6 mesi ai 2 anni, nei confronti di altrettante persone tra i 16 e i 22 anni. Nella notte del 2 febbraio 2022 i sette avevano preso parte ad unnei pressi di un ristorante sulla discesa di. L’intervento delle forze dell’ordine aveva permesso di denunciare i partecipanti peraggravata e danneggiamento aggravato. Uno di essi denunciato per minaccia aggravata ...

