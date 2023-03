Rispettate le previsioni E meno male che ci sono gli inglesi come Hugh Grant a fare l' unica battuta divertente

Leggi su iodonna

(Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo lo schiaffo di Will Smith una restaurazione era d’obbligo. Dunque gli Oscar 2023stati più pacati già a partire dal red carpet, in un bel colore champagne. Battute misurate, una stoccata al flop di Babylon, un’altra a Nicole Kidman diventata un meme con lo spot a una catena di cinema americana. E i vincitori che hanno rispettato le, solo che la scorpacciata di 7 Oscar – un po’ più del previsto – per Everything Everywhere All at Once è abbastanza clamorosa. Miglior film, miglior regia (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), miglior sceneggiatura, montaggio e migliori attori, addirittura 3 (mai successo): Michelle Yeoh, Ke Huy Quan (primi asiatici della storia) e Jamie Lee Curtis. Oscar 2023: i ...