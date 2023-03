Rimini | 400 alberghi aperti a Pasqua | prenotazioni +15%

(Di lunedì 13 marzo 2023)si appresta a vivere un inizio di stagione turistica all'insegna dell'ottimismo: in vista dellae dei ponti primaverili il numero dellerisulta in crescita del 15%, rispetto ...

... rispetto allo scorso anno neialberghi che si stima verranno aperti per il periodo pasquale. "Come sempre - osserva Valeria Guarisco, direttrice di Visit- per le vacanze pasquali gli ......arrivando così come le prime conferme e già ad oggi il numero delle prenotazioni è migliore rispetto allo stesso periodo nello scorso anno di circa il +15% neigli alberghi della città di...

Rimini scalda i motori in vista dell'arrivo della Pasqua. Emerge grande ottimismo da parte degli operatori della filiera turistica, le richieste stanno arrivando così come le prime conferme e già ad o ...