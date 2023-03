Rilascio trimestrale per Samsung Galaxy S10 con aggiornamento di marzo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 13 marzo 2023) Sono novità apprezzabili ed interessanti quelle che stanno venendo a galla questa mattina, a proposito di una serie come iS10. In particolare, da alcune ore a questa parte è stata avviata la distribuzione dell’diper questi modelli, a distanza di due mesi dall’ultimo appuntamento che è stato fissato per gli smartphone in questione. Vedere per credere quanto vi abbiamo riportato ad inizio 2023 sul nostro magazine. Proviamo a fare il punto della situazione, grazie alle prime informazioni venute a galla questa mattina per il pubblico. Avviata la distribuzione dell’per ilS10 ain Italia Come stanno le cose questo lunedì? Come tutti sanno, la serie dei ...