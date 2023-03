Riforma fiscale | al via il confronto tra Governo e parti sociali

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 13 marzo 2023) Al via ilcon lesulla. In vista dell’approvazione del disegno di legge delega, domani are dalle 14 saranno ricevuti a Palazzo Chigi i rappresentanti delle sigle sindacali. Mercoledì, invece, are dalle 9.30, verranno incontrati i rappresentanti delle Associazioni di categoria e degli Ordini professionali. Palazzo Chigi avvia ilsulla. Da domani gli incontri con sindacati, associazioni di categoria e ordini Il, durante ilsullacon sindacati, associazioni di categoria e ordini, sarà rappresentato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, ...