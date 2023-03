Riforma delle pensioni in Francia | Parigi si sveglia invasa dall’immondizia a causa degli scioperi

(Di lunedì 13 marzo 2023) Emmanuel Macron è avvisato: daarriva la prima fotografia successiva al sesto weekend di protesta per la, il cui testo è stato approvato sabato notte in Senato e si appresta a passare alla camera alta delladopo il parere della Commissione congiunta. La capitale francese si è infattita questa ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : In #Francia gli scioperi contro la riforma delle pensioni continuano! Oggi sciopero nazionale … - Palazzo_Chigi : #RiformaFiscale, il 14 e 15 marzo il Ministro Giorgetti, il Vice Ministro Leo e il Sottosegretario Mantovano incont… - Agenzia_Ansa : In Francia è scattata questa notte, con blocchi stradali su molte provinciali, la sesta giornata di mobilitazione c… - mickycaruso : RT @DavideR46325615: Ieri a Parigi, contro la Riforma delle pensioni. Sipario! - Paolo618261612 : RT @ravel80262268: La polizia francese spiega democraticamente ai cittadini la riforma delle pensioni Immaginate la stessa scena ma a Mosc… -

L'UpB ha poi sottolineato che "il coinvolgimento dei medici di medicina generale nell'attuazione dellarichiederebbe una chiara regolazioneforme e dei modi della partecipazione alle ......fanno parte dell'Eurogruppo) per la preparazione dei programmi di stabilita' in primavera e...fatto che l'Eurogruppo ha respinto la scelta comunitaria di collegare tali indicazioni alla...E non solo: il coinvolgimento dei medici di famiglia nell'attuazione della"richiederebbe una chiara regolazioneforme e dei modi della partecipazione alle varie strutture e una ...

Quota 103 verso la proroga, la riforma delle pensioni non decolla: rimandata l'uscita anticipata con 41 anni d ilgazzettino.it

Tra le misure più finanziate troviamo il Piano asili nido e scuole dell'infanzia (4,6 miliardi) per aumentare l'offerta educativa nella fascia 0-6; segue la riforma delle politiche attive del lavoro e ...(Adnkronos) – “Bene la riforma fiscale ripartendo da ulteriori interventi sull’Irpef e sull’Irap finanziati anche attraverso la revisione delle detrazioni ovvero le cosiddette tax expenditures. E’ ciò ...