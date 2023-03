Riduzione Co2 del 40% entro 2030 | gli obiettivi della nautica da diporto

(Di lunedì 13 marzo 2023) Anche lada, specialmente nel campo di yacht e superyacht, si avvia verso una sempre maggiore consapevolezza sull’ecosostenibilità ambientale e ladi Co2. L’imperativo è quello di seguire la linea tracciata dall’Unione Europea, che punta dal 2035 al divieto di commercializzazione di veicoli con motori a combustione interna, per fare spazio all’elettrico.di Co2: il cantiere Benetti pronto per l’obiettivo Per laè scesa in campo l’IMO (Organizzazione Marittima Internazionale), istituto delle Nazioni Unite incaricato di sviluppare i principi e le tecnichenavigazione marittima internazionale. Questa organizzazione si impegna così a ridurre l’intensità del carbonio del 40%il. Solo il tempo ...

Esistono organismi indipendenti che monitorano l'esito di questi progetti, calcolano la quantità di emissioni ridotte. 1) abbandonare in tempi stretti le fonti energetiche fossili per non immettere ulteriore CO2 in atmosfera e affrontare più lunghi periodi di siccità che riguarderanno larga parte del Paese e la progressiva riduzione delle risorse idriche.

Gruppo Cap prosegue la politica di riduzione della Co2 aderendo a ... Italia Informa

Arcese e Aquafil premiate a Riva del Garda: vincono le aziende sostenibili del Trentino. Le eccellenze del territorio "Ambasciatore per l'Ambiente - Forever Zero CO2".In dettaglio, l’Hvo offre una combustione molto meno sporca con una riduzione del particolato fino all’80%, delle emissioni di ossido di azoto in media dell’8% e delle emissioni di CO2, come detto, ...