(Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Si è svolta oggi al’annunciata protesta contro laall’Istruzione e al Merito, Paola, di Fdi, che si è recata all’Istituto Molinari per ricordare Sergio, nell’anniversario dell’aggressione che gli procurò la morte. “Oggi sono stata all’Istituto Molinari accompagnata dal senatore Sisler, dall’onorevole Raimondo e dal rappresentante della Città Metropolitana, Pino Pozzoli. Ho deposto un mazzo di fiori sotto la targa che ricorda Sergio, studente del Molinari negli anni ’70, aggredito brutalmente dal servizio d’ordine di Avanguardia Operaia sotto casa, il 13 marzo di 48 anni fa e morto dopo 47 giorni di agonia. Ho anche ricordato che proprio in quella scuola un professore consegnò agli estremisti di sinistra il tema di Sergio contro le Br e da lì iniziò il suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Sergio Ramelli fu ucciso a colpi di chiave inglese da un commando di estrema sinistra. Aveva 19 anni e la sua uni… - UBrignone : RT @FratellidItalia: ?? Sergio Ramelli fu ucciso a colpi di chiave inglese da un commando di estrema sinistra. Aveva 19 anni e la sua unica… - News24_it : Ricordo Ramelli, sottosegretaria Frassinetti contestata a Milano - GrellaSergio : RT @AndreaDePriamo: Massima solidarietà all’ on. Paola Frassinetti e al Preside dell'Istituto Molinari di Milano per le minacce e le contes… - OssaniAnna : RT @eziomauro: Ricordo di Sergio Ramelli, la sottosegretaria FdI Frassinetti contestata. Il ministro Valditara: 'Violenze inaccettabili, i… -

di Sergioall'Itis Molinari di Milano, polemica per la presenza della sottosegretaria FdI Frassinetti di Zita Dazzi 10 Marzo 2023Mi unisco al suo ufficialedia cui Milano, come molte altre città italiane, dedica un luogo pubblico. Nel piccolo parco a suo nome ogni anno anche il sindaco Sala porta una corona al ...Durante la commemorazione, Frassinetti ha dichiarato che 'Sergioè stato ucciso da chi si diceva antifascista' , sottolineando che l'antifascismo ha molte sfaccettature e che oggi è ...

Ricordo Ramelli, sottosegretaria Frassinetti contestata a Milano Adnkronos

La Sottosegretaria all'Istruzione e al Merito: "Ringrazio gli studenti del Molinari che mi hanno accolto nel loro istituto e condivido il comunicato dove si dicono contrari ad ogni violenza".Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...