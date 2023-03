Ricordo di Sergio Ramelli, la sottosegretaria FdI Frassinetti contestata all'Istituto Molinari di Milano (Di lunedì 13 marzo 2023) Per lo studente di destra ucciso nel 1975 commemorazione nella sucola che frequentava. Gli antifascisti schierati: "Vergogna, fascisti tornate nelle fogne". Frassinetti: "Ramelli ucciso da chi si definiva antifascista" Leggi su repubblica (Di lunedì 13 marzo 2023) Per lo studente di destra ucciso nel 1975 commemorazione nella sucola che frequentava. Gli antifascisti schierati: "Vergogna, fascisti tornate nelle fogne".: "ucciso da chi si definiva antifascista"

