Riconosciamo più velocemente su WhatsApp i contatti non salvati

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 13 marzo 2023) Siamo sempre pronti ad assistere alle novità diche ormai arrivano con grande regolarità per garantire un utilizzo migliore dell’app di messaggistica. Gli sviluppatori dici tengono a semplificare la vita a tutti gli utenti che ogni giorno usano quest’app di messaggistica per comunicare con chiunque e per questo pensano costantemente a quale nuova funzione possa fargli più comodo. C’è sempre un’attenzione particolare verso l’aspetto sicurezza e privacy, ma si punta anche su funzioni che possano migliorare la comunicazione con i propri. Un aggiornamentoper riconoscere piùche non abbiamo salvato Al di là delle limitazioni imposte ai gruppi, come osservato di recente, abbiamo un’altra novitàda ...