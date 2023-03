Rete del Welcome, Anci: “Siete il modello che vogliamo portare in tutta Italia” (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 6 minutiCampolattaro (Bn) – «Le politiche di Welcome sono un patrimonio prezioso, esito di un lavoro attento, appassionato e competente. Credo che possano davvero diventare un modello su cui provare a costruire le scelte fondamentali per il futuro del sistema dell’accoglienza Italiano o, quantomeno, essere da spunto rispetto alle scelte che necessariamente dovranno essere fatte. Noi come Anci nazionale siamo qui perché il Welcome è una modalità di approccio al tema del welfare che sta dando ottimi risultati e che noi portiamo ad esempio in tutta Italia. L’esperienza dei Piccoli Comuni del Welcome sono la prova che mettendo in campo una serie di politiche amministrative serie si possono dare risposte concRete. Siamo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 6 minutiCampolattaro (Bn) – «Le politiche disono un patrimonio prezioso, esito di un lavoro attento, appassionato e competente. Credo che possano davvero diventare unsu cui provare a costruire le scelte fondamentali per il futuro del sistema dell’accoglienzano o, quantomeno, essere da spunto rispetto alle scelte che necessariamente dovranno essere fatte. Noi comenazionale siamo qui perché ilè una modalità di approccio al tema del welfare che sta dando ottimi risultati e che noi portiamo ad esempio in. L’esperienza dei Piccoli Comuni delsono la prova che mettendo in campo una serie di politiche amministrative serie si possono dare risposte conc. Siamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : GOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL ?? Amiiiiirrrrrrr di testaaaaaa sigla la rete del raddoppioooooooooooo ?? 77’ |… - repubblica : Regno Unito, scandalo per la piscina del premier Sunak: rete elettrica locale rafforzata per riscaldarla [di Enrico… - tvdellosport : SOULÉ: “IL GOL UN’EMOZIONE INCREDIBILE” Prima rete in Serie A per Matias Soulé, nella vittoria della Juventus cont… - Frances99584624 : RT @erroriarbitrali: #JuventusSampdoria, da più di una angolazione sembra che #Rabiot tocchi il pallone con il braccio sinistro prima della… - _beingaunicorn_ : RT @CagliariCalcio: Il 27 maggio 2007 Mancosu segnava il suo primo gol con la maglia del Cagliari: l’avversario era l’Ascoli. Sedici anni d… -