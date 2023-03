(Di lunedì 13 marzo 2023) Lo aveva insultato su Facebook, definendola, fantozzianamente, una “m… accia”. Peccato che a Matteonon sfugga nulla e che abbia una grande facilità nel promuovere querele per diffamazioni. E quasi mai perdona, perfino chi si scusa. Capita così che Rosanna Cioli, unadi 72 anni, militante dai tempi del Pci, dovrà pagare auna cifra poco superiore a 500per averlo insultato sui social.e lapovera Secondo quando scrive “Il Fatto Quotidiano“, si tratterebbe di unache ha un’entrata modesta e un familiare malato a cui badare”. Una vittoria, in tribunale, per, anche se per una cifra modesta, ma arrivata a fronte di due sconfitte recenti piuttosto pesanti, una contro Marco Travaglio, che aveva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “I tribunali non sono bancomat da cui attingere per il proprio sostentamento, non vanno coinvolti senza alcun fonda… - Elisabetta1611 : RT @QSanit: Senza i #decreti attuativi le leggi rimangono su carta. Dal #governo #Renzi a quello #Meloni, ecco l’elenco completo di tutti i… - SecolodItalia1 : Renzi senza cuore ma col portafoglio: si fa risarcire 500 euro da una pensionata per un insulto su Fb… - BasicLifeSupp : Senza i decreti attuativi le leggi rimangono su carta. Dal governo Renzi a quello Meloni, ecco l’elenco completo di… - QSanit : Senza i #decreti attuativi le leggi rimangono su carta. Dal #governo #Renzi a quello #Meloni, ecco l’elenco complet… -

Ora hanno denunciato un incidente, per fortunanessuna persona coinvolta ma che dimostra la ...come si sono sviluppati i casinò online negli ultimi anni A quando la tessera CGIL a Gioenzoe ...In un mondo dominato dall'incertezza, su almeno una cosa si può serenamente scommetteretimore di smentita: che il neo segretario del Pd, chiunque esso sia, nel discorso di ...che Matteo......o non grillini Conte o una scelta che non sia quella dei 5Stelle E se non sono loro con chi Con Calenda eNumeri a parte, l'influenza di Italia Viva non potrà essere determinante...

Senza i decreti attuativi le leggi rimangono su carta. Dal governo ... Quotidiano Sanità

Finalmente, un PD, che ritrova la sua strada e gira a sinistra senza se e senza ma ... è rimasto nel PD durante la ‘sciagurata’ segreteria Renzi , dimettendosi da Presidente del partito, non votando ...Il nuovo esecutivo supera i suoi predecessori in costi per le missioni soprattutto a causa delle numerose delegazioni che si spostano con lei. Solo il Conte ...