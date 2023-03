Renzi elogia Le Huy Quan: “Il suo discorso è stato il momento politicamente più significativo della Notte degli Oscar” (Di lunedì 13 marzo 2023) ROMA – Matteo Renzi elogia l’attore Le Huy Quan: “Il suo discorso di ieri Notte è stato il momento politicamente più significativo della Notte degli Oscar”, scrive il leader di Italia Viva sulla propria pagina Facebook. “Da un barcone alla statuetta, una storia vera e bellissima. Fa molto riflettere, specie in questi giorni”, conclude Renzi. Per rivederlo basta cliccare qui: https://www.instagram.com/reel/CpuK7WMDmUe/?igshid=YmMyMTA2M2Y=. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 13 marzo 2023) ROMA – Matteol’attore Le Huy: “Il suodi ieriilpiù”, scrive il leader di Italia Viva sulla propria pagina Facebook. “Da un barcone alla statuetta, una storia vera e bellissima. Fa molto riflettere, specie in questi giorni”, conclude. Per rivederlo basta cliccare qui: https://www.instagram.com/reel/CpuK7WMDmUe/?igshid=YmMyMTA2M2Y=. L'articolo L'Opinionista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabcellit : @PiazzapulitaLA7 venti minuti dietro fila alla Lucarelli. Elogia la Schlein che parla per slogan, metodologicamente come Renzi. Anche basta - Stefanile29 : RT @sciltian: @MarcoGerva1968 ...possa dire senza essere accusati di 'culto della personalità'. Qui avete in molti un problema: se uno elog… - mariamacina : RT @sciltian: @MarcoGerva1968 ...possa dire senza essere accusati di 'culto della personalità'. Qui avete in molti un problema: se uno elog… - danieledv79 : RT @sciltian: @MarcoGerva1968 ...possa dire senza essere accusati di 'culto della personalità'. Qui avete in molti un problema: se uno elog… - sciltian : @MarcoGerva1968 ...possa dire senza essere accusati di 'culto della personalità'. Qui avete in molti un problema: s… -