Regragui ct Marocco | «Sono andato a Milano per incontrare Brahim Diaz Ha la doppia nazionalità»

(Di lunedì 13 marzo 2023) Walid, commissario tecnico del, ha parlato della possibilità di vederecon la maglia della nazionale africana Walid, commissario tecnico delcon cui è stato protagonista nello scorso Mondiale, ha parlato della possibilità di vedere, centrocampista del Milan, con la maglia della nazionale africana. PAROLE – «per. Ha lae c’è stata una chiacchierata sincera, è stato onesto. Non citrattative ma ha chiesto un periodo di riflessione per decidere tra noi e la Spagna. Ama il ...

Il commissario tecnico del, Walid, ha diramato le convocazioni per le partite amichevoli contro Brasile e Perù: ancora non c'è Brahim Diaz , il trequartista del Milan con doppio passaporto che sta decidendo ... Decision time per Brahim Diaz. Questa settimana arrivano le convocazioni di, lunedì, e Spagna, venerdì, E il giocatore del Milan deve scegliere con quale delle due ...

Il nome del numero 10 milanista non figura tra i convocati del ct Regragui per le amichevoli con Brasile e Perù. Venerdì il ct spagnolo De ...