Regno Unito, polemiche sul premier Sunak: rete elettrica locale rinforzata per riscaldare la sua piscina (Di lunedì 13 marzo 2023) Un impianto che consuma così tanta energia da aver richiesto il potenziamento della locale rete elettrica: non è un impianto qualunque, ma è quello della piscina riscaldata di Rishi Sunak. Secondo quanto riportato dal Guardian due anni fa il primo ministro britannico ha acquistato una proprietà nella zona del Nord Yorkshire per la cifra di un milione e mezzo di sterline. Sunak avrebbe poi investito una somma tuttora non nota per modernizzare la sua proprietà, costruendo una palestra, un campo da tennis e una piscina coperta lunga ben 12 metri. Una piscina il cui impianto consuma talmente tanta energia per riscaldare l’acqua da aver richiesto il rafforzamento della rete elettrica di tutta la zona. Tutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Un impianto che consuma così tanta energia da aver richiesto il potenziamento della: non è un impianto qualunque, ma è quello dellariscaldata di Rishi. Secondo quanto riportato dal Guardian due anni fa il primo ministro britannico ha acquistato una proprietà nella zona del Nord Yorkshire per la cifra di un milione e mezzo di sterline.avrebbe poi investito una somma tuttora non nota per modernizzare la sua proprietà, costruendo una palestra, un campo da tennis e unacoperta lunga ben 12 metri. Unail cui impianto consuma talmente tanta energia perl’acqua da aver richiesto il rafforzamento delladi tutta la zona. Tutto ...

