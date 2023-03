Regno Unito, la Bbc reintegra Gary Lineker dopo le proteste di colleghi e tifosi (Di lunedì 13 marzo 2023) Lineker e la direzione dell'emittente britannica hanno raggiunto un'intesa sul ritorno in onda del presentatore Gary Lineker, dopo l'interruzione del fine settimana dei programmi di Bbc Sport. Nei giorni scorsi l'ex calciatore inglese era stato sospeso per aver criticato il governo britannico per le politiche sull'immigrazione. Lineker tornerà in onda questo fine settimana dopo un accordo raggiunto con la Bbc. Gary Lineker, popolare ex calciatore e commentatore sportivo, è stato reintegrato alla co-conduzione del programma Match of the Day della BBC. La sua sospensione aveva provocato un caso anche politico e aveva portato alla cancellazione o riduzione di gran parte della programmazione sportiva dell’emittente: molti conduttori, ... Leggi su panorama (Di lunedì 13 marzo 2023)e la direzione dell'emittente britannica hanno raggiunto un'intesa sul ritorno in onda del presentatorel'interruzione del fine settimana dei programmi di Bbc Sport. Nei giorni scorsi l'ex calciatore inglese era stato sospeso per aver criticato il governo britannico per le politiche sull'immigrazione.tornerà in onda questo fine settimanaun accordo raggiunto con la Bbc., popolare ex calciatore e commentatore sportivo, è statoto alla co-conduzione del programma Match of the Day della BBC. La sua sospensione aveva provocato un caso anche politico e aveva portato alla cancellazione o riduzione di gran parte della programmazione sportiva dell’emittente: molti conduttori, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : In un Paese serio succede | Regno Unito, caos alla Bbc: calciatori e dipendenti boicottano le trasmissioni sportive… - repubblica : Regno Unito, scandalo per la piscina del premier Sunak: rete elettrica locale rafforzata per riscaldarla [di Enrico… - matteosalvinimi : Parole del Primo Ministro del Regno Unito. - Zerbato_Luigi : RT @ProgettoLepanto: ??REGNO UNITO - Il cappellano di una scuola anglicana, Bernard Randall, fu licenziato e denunciato all'autorità antiter… - Barbaga3Gaetano : RT @Miti_Vigliero: Regno Unito, mentre le strutture pubbliche chiudono per l'aumento delle bollette, scandalo per la piscina del premier Su… -