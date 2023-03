Regno Unito | la Bbc ‘epura’ un conduttore che ha attaccato il Governo Sunak

(Di lunedì 13 marzo 2023) Sospeso dal lavoro perchè ha osato criticare un provvedimento delinglese. È quanto accaduto alla Bbc all’ex calciatore Gray Lineker,della nota trasmissione sportiva ‘Match of the day‘, per aver osato criticare la nuova legge sull’asilo paragonando il linguaggio usato dalconservatore al nazismo. In solidarietà con il collega moltissimi altri conduttori, commentatori e giornalisti delle trasmissioni sportive dell’emittente pubblica britannica hanno incrociato le braccia costringendo la Bbc a sospendere la messa in onda di alcune trasmissioni o trasmetterle in maniera nettamente ridotta. La Professional Footballers’ Association ha annunciato che i giocatori non accetteranno di farsi intervistare dalla Bbc al termine delle partite di oggi. Critiche arrivano, ovviamente dall’opposizione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Regno Unito, polemiche sul premier Sunak: rete elettrica locale rinforzata per riscaldare la sua piscina - matteosalvinimi : Parole del Primo Ministro del Regno Unito. - fattoquotidiano : Vi siete avviati “su un terreno sbagliato e pericoloso”. Pechino risponde così all’annuncio da parte di Stati Uniti… - magnagati86 : RT @alemilord: Matrimonio egualitario in UE: Paesi Bassi Spagna Francia Austria Belgio Danimarca Finlandia Germania Irlanda Islanda Lussem… - mrzchm : RT @ProgettoLepanto: ??REGNO UNITO - #Cambridge ha bandito i bianchi dai suoi corsi post-laurea per 'dare maggiori opportunità' alle minoran… -

'L'intercettazione in sé è quasi routine, ma si tratta della prima volta che un'operazione simile viene portata avanti congiuntamente dae Germania, che hanno in programma di pattugliare ...Voi ci andreste ad abitare in un costosissimo appartamento con vista direttamente sul London City Airport E gli ecologisti Ma come, proprio ilche dal 2030 ha imposto la vendita delle ...Toirano. Le celebri impronte della Grotta della Bàsura (Strega) sbarcano in Australia, Usa e. La storia della famigliola che lasciò quelle tracce circa 14400 anni fa è infatti al centro di un lungo articolo su Aeon , magazine digitale in lingua inglese con uffici a Melbourne, New ...

Regno Unito, scandalo per la piscina del premier Sunak: rete elettrica locale rafforzata per riscaldarla la Repubblica

Tutti questi muscoli "dovranno contrarsi attivamente per garantire la stabilizzazione", ha affermato invece Barbara Grant, ricercatrice di biomeccanica presso l'Università di Liverpool nel Regno Unito ...I ricercatori, guidati da Carlo La Vecchia, uno dei migliori epidemiologi internazionali, hanno stimato che quest’anno i decessi attesi per tumore saranno circa 1.262.000 in Unione Europea e 172.300 ...