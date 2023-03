Registrazione on line dei contratti preliminari di compravendita (Di lunedì 13 marzo 2023) Bergamo. Dal 7 marzo 2023 è possibile, per i privati e gli intermediari, registrare i contratti preliminari di compravendita on line, utilizzando il modello RAP. Il nuovo servizio consente di inviare la richiesta direttamente dal proprio pc, attraverso la procedura web disponibile nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. La presentazione telematica può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla Registrazione telematica dei contratti presentando il modello RAP in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare. Per richiedere la Registrazione telematica devono essere allegati i seguenti documenti: – copia dell’atto da registrare, sottoscritto dalle parti; – copia di eventuali ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 marzo 2023) Bergamo. Dal 7 marzo 2023 è possibile, per i privati e gli intermediari, registrare idion, utilizzando il modello RAP. Il nuovo servizio consente di inviare la richiesta direttamente dal proprio pc, attraverso la procedura web disponibile nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. La presentazione telematica può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati allatelematica deipresentando il modello RAP in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare. Per richiedere latelematica devono essere allegati i seguenti documenti: – copia dell’atto da registrare, sottoscritto dalle parti; – copia di eventuali ...

