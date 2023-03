Regione Lazio | nuove sfide per la neo Assessore all’Ambiente Elena Palazzo

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 13 marzo 2023) Roma- “Quando in fase di studio il Presidente mi ha proposto di entrare a far parte della sua squadra di governo ho avuto qualche istante di esitazione. Una responsabilità enorme, un lavoro grande da affrontare e tante nuovi obiettivi da raggiungere”. E’ quanto dichiara il neo, che prosegue: “Supportata dal mio partito, ho deciso, dunque, di mettermi di nuovo in gioco ed accettare questa grande sfida. Le mie deleghe affrontano tematiche centrali per lo sviluppo della nostra. Ricoprirò l’incarico dicon particolare attenzione ad aree protette e biodiversità, transizione energetica, Sport e Turismo. Sono questi temi su cui ho lavorato molto e su cui, in campagna elettorale, molto avevo puntato. La ...