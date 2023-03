Regione Lazio: i messaggi di Enti, Istituzioni e politici per la nuova Giunta Rocca (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma – A poche ora dall’annuncio dei componEnti della nuova Giunta regionale (leggi qui), Enti, Istituzioni e politici hanno inviato messaggi alla Pisana augurando agli assessori un buon lavoro. Coldiretti “Esprimiamo la nostra soddisfazione per la nomina del neo assessore alle Politiche agricole, caccia e pesca, parchi e foreste e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, al quale rivolgo gli auguri di buon lavoro da parte mia e di tutta la Coldiretti Lazio”. Così il presidente della federazione regionale, David Granieri. “L’assessore Giancarlo Righini – prosegue – ha già dimostrato grande competenza e impegno nei confronti del mondo agricolo nel ruolo di vice presidente della commissione agricoltura nella ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma – A poche ora dall’annuncio dei compondellaregionale (leggi qui),hanno inviatoalla Pisana augurando agli assessori un buon lavoro. Coldiretti “Esprimiamo la nostra soddisfazione per la nomina del neo assessore alle Politiche agricole, caccia e pesca, parchi e foreste e al Bilancio della, Giancarlo Righini, al quale rivolgo gli auguri di buon lavoro da parte mia e di tutta la Coldiretti”. Così il presidente della federazione regionale, David Granieri. “L’assessore Giancarlo Righini – prosegue – ha già dimostrato grande competenza e impegno nei confronti del mondo agricolo nel ruolo di vice presidente della commissione agricoltura nella ...

