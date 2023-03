Reddito di cittadinanza, le date dei pagamenti di marzo (Di lunedì 13 marzo 2023) Mentre il governo è al lavoro per definire la Mia, la misura che prenderà il posto del Reddito di cittadinanza, proseguono i pagamenti del sussidio: chi ne ha diritto, anche nel mese di marzo si vedrà accreditare la cifra dovuta in due momenti distinti. Vediamo insieme le date dei pagamenti di questo mese. Reddito di cittadinanza, le date degli accrediti di marzo Come di consueto, anche nel mese di marzo i pagamenti del Reddito e della Pensione di cittadinanza arrivano in due momenti distinti: 15 marzo: arriva il pagamento per i percettori che ne hanno fatto richiesta per la prima volta nel corso del mese precedente. Ne hanno diritto ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 13 marzo 2023) Mentre il governo è al lavoro per definire la Mia, la misura che prenderà il posto deldi, proseguono idel sussidio: chi ne ha diritto, anche nel mese disi vedrà accreditare la cifra dovuta in due momenti distinti. Vediamo insieme ledeidi questo mese.di, ledegli accrediti diCome di consueto, anche nel mese didele della Pensione diarrivano in due momenti distinti: 15: arriva il pagamento per i percettori che ne hanno fatto richiesta per la prima volta nel corso del mese precedente. Ne hanno diritto ...

