Reddito di Cittadinanza | CGIL Abruzzo e Molise | le novità in arrivo in Abruzzo

L'Aquila - Dei 39.000 attuali beneficiari di Reddito di Cittadinanza in Abruzzo, i primi a vivere gli effetti delle novità normative che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane, saranno i 17.600 cosiddetti "occupabili". Per questi, da agosto, cesserà l'attuale sussidio. Per gli altri 21.400 la misura dovrebbe invece terminare a dicembre 2023. Si tratta, in questo secondo caso, di quelle famiglie che al loro interno hanno una persona disabile, ultrasessantenne o con meno di 18 anni. Per i primi, i cui nuclei familiari sono composti da persone con meno di 60 anni, la nuova misura che sostituirà l'RdC -stando alle indiscrezioni- partirà dal 1° settembre e vedrà una riduzione dell'importo: gli attuali 500€ scenderanno a 375€ mensili. Non è ancora chiaro cosa accadrà ai 9.500 abruzzesi che percepiscono ...

