Reddito di cittadinanza addio, ecco MIA. Ma attenzione a non perdere i soldi (Di lunedì 13 marzo 2023) L'anno 2023 si è aperto per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza con delle novità importanti a proposito. Da precisare in merito all'argomento è che tramite la manovra finanziaria del Governo i legislatori hanno fissato la data di scadenza definitiva del sussidio. Reddito di cittadinanza addio, ecco MIA – Formatonews.itLa misura infatti scade la data del 31 dicembre 2023 e verrà sostituita da un altro strumento che si chiamerà MIA, ossia la di Misura di Inclusione Attiva. Lo scenario: cosa accadrà Per godere del Reddito di cittadinanza, a prescindere dal profilo dei beneficiari, il fattore determinante è proprio l'ISEE. Va detto che occorre munirsi di un ISEE in corso di validità. Perché chi non lo ha fatto, molto ...

