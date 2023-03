Recupero scatto stipendiale 2013, D’Aprile (Uil Scuola Rua): “La questione è aperta, arrivano le prime risposte” (Di lunedì 13 marzo 2023) Il segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D'Aprile, ha aperto una questione relativa al diritto al riconoscimento dell'anno 2013 per il personale della Scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 marzo 2023) Il segretario generale della UilRua, Giuseppe D'Aprile, ha aperto unarelativa al diritto al riconoscimento dell'annoper il personale della. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FoortNews : #FortniteMEGA LAMA CINETICA Ottieni una di queste katana ed esegui il potente Fendente di respinta. Non riesci… - ipergiux : @Delirio897J Ottimo. Io poi sempre stato pigro in allenamento per la resistenza organica per cui preferisco un scat… - AngeloScebba : ??SCUOLA NEWS 5 MARZO 2023 Link video - ro_datt : @hijjy1612 @farmillei @lucasofri @TortugaThink O anche uno scatto di anzianità o l'aumento dei minimi da ccnl per i… -