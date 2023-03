Recuperati 11 quintali rifiuti nelle acque del porto di Torre del Greco

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) – Circa undici: è il quantitativo dinel fine settimana sui fondali del molo di ponente deldidel(Napoli) nel corso di un’attività di bonifica coordinata dalla locale Guardia Costiera e realizzata in collaborazione con le associazioni di volontariato Arcipesca e Centro Subdele il supdel competente settore della Regione Campania, mentre gli scarti sono stati smaltiti a cura del Comune. Da ciò che si apprende, la maggior parte deiera costituita da bottiglie di vetro, materiale plastico, ferroso e da legno. Nel corso delle operazioni, è stata rilevata anche la ...

TORRE DEL GRECO. Cinque copertoni, tre dei quali appartenenti ad un autoarticolato. E ancora: bottiglie di vetro, materiale plastico, ferroso e legnoso. Per un totale di circa 11di rifiuti, depositati sui fondali delle acque antistanti il porto. È quanto recuperato nel corso dell'ultimo fine settimana nel corso di un'operazione di bonifica coordinata dalla Guardia ...... a rimuovere dai fondali portuali circa 11di rifiuti, per lo più bottiglie di vetro, ... i quali, sempre attraverso il coordinamento della Guardia Costiera, sono statie conferiti a ...... a rimuovere dai fondali portuali circa 11di rifiuti , per lo più bottiglie di vetro, ... i quali, sempre attraverso il coordinamento della Guardia Costiera, sono statie conferiti ...

