Reclutamento | verso la App di inPA Protocollo Funzione pubblica-Università Federico II di Napoli

Leggi su 2anews

(Di lunedì 13 marzo 2023) Il lancio del progetto durante la tappa del ministro Zangrillo nel capoluogo campano per “Facciamo semplice l’Italia. PArola ai territori”. Un primo passol’App di, per consultare anche su smartphone, in modo più facile, le offerte del Portale deldellaAmministrazione. Sarà l’degli Studi diII a svilupparla,