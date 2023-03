Reazione stizzita dell’Eintracht al nuovo divieto, il consigliere: “Pronti a questo provvedimento” (Di lunedì 13 marzo 2023) Contiuna a far discutere il caso riguardante l’apertura o meno del settore ospiti per la sfida di UEFA Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Le Autorità competenti, quest’oggi, hanno emesso un nuovo divieto, con la vendita dei tagliandi che non è consentita ai residenti di Francoforte. Una scelta che fa discutere e non poco nell’ambiente del club tedesco, che in queste ore ha tenuto a dire la sua in merito a questa ulteriore novità. L’annuncio di Reschke Il membro del consiglio dell‘Eintracht Francoforte, Philipp Reschke, ha commentato l’ultima decisione attraverso un comunicato apparso sul sito del club tedesco con queste parole: Il nuovo decreto non è meno illegale nel contenuto e nella giustificazione e anche del tutto inadatto perché si sa che due terzi dei nostri fan provengono dalla regione del ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 marzo 2023) Contiuna a far discutere il caso riguardante l’apertura o meno del settore ospiti per la sfida di UEFA Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Le Autorità competenti, quest’oggi, hanno emesso un, con la vendita dei tagliandi che non è consentita ai residenti di Francoforte. Una scelta che fa discutere e non poco nell’ambiente del club tedesco, che in queste ore ha tenuto a dire la sua in merito a questa ulteriore novità. L’annuncio di Reschke Il membro del consiglio dell‘Eintracht Francoforte, Philipp Reschke, ha commentato l’ultima decisione attraverso un comunicato apparso sul sito del club tedesco con queste parole: Ildecreto non è meno illegale nel contenuto e nella giustificazione e anche del tutto inadatto perché si sa che due terzi dei nostri fan provengono dalla regione del ...

