Real Madrid: RMTV si difende da Iturralde con un video devastante: "Finalmente la mascherina è stata tolta"

2023-03-13 10:14:23

"Questo è Iturralde González, l'arbitro che si è Finalmente tolto la maschera e ora si dedica ad attaccare il Real Madrid dai media". Con questa frase inizia un video di quasi 4 minuti in cui la Real Madrid Television passa in rassegna gli errori che, a suo avviso, Iturralde Ha commesso contro il club bianco durante le 17 stagioni in cui è stato arbitro di Prima Divisione. Rigori non fischiati, gol subiti in netto fuorigioco e persino un gol con una fiammata sull'erba. RMTV esamina un lungo elenco di errori e persino menzioni un'intervista con Iturralde in MARCA dove "Si vanta e prende in ...

