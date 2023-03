Real Madrid | il rinnovo di Benzema non arriva Ecco il perché

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Quindi si prospetta una #Superlega a tre squadre con il Real Madrid e due partecipanti alle serie inferiori. Mica m… - ZZiliani : Bravissima #AlessiaTarquinio a mettere subito #Conte davanti alla sua inettitudine in Europa. La risposta piccata d… - sportli26181512 : Real Madrid-Liverpool, i Reds cercano l'impresa. E nel 2019 ci sono già riusciti... - Mabbio_ : @dayfootball1981 Guarda caso nei giornali si parla di Juventus, Barcellona e Real Madrid…che coincidenza no? - PianetaBasketIT : L'Olympiacos avrebbe offerto a Kostas Sloukas un nuovo contratto biennale. Sul giocatore c'è anche il pressing del… -

Eduardo Iturralde Gonzalez, ex arbitro, ha raccontato un aneddoto riguardante Florentino Perez, il presidente delEduardo Iturralde Gonzalez, ex arbitro, ha raccontato a Cadena Ser un aneddoto riguardante Florentino Perez, il presidente del. PAROLE - "In una partita 6 - 1 contro il ...... ndr) e quando li abbiamo pescati al sorteggio ero consapevole delle difficoltà che avrebbero presentato le partite contro di loro, ma anche se avessimo preso Napoli, Milan,avrei fatto ...Un vero e proprio blitz quello fatto da un emissario del, che si è recato a Dortmund per incontrare l'entourage di Jude Bellingham . Lo scrive in prima pagina oggi As. I Blancos sperano così di anticipare la folta concorrenza per il gioiellino ...

Il Real Madrid ha in testa un doppio colpo clamoroso: pronti 100 milioni! Calciomercato.com

Servirà una vera e propria impresa al Bernabeu ai ragazzi di Kloop per ribaltare il 2-5 subito all'andata. Di fatto la squadra allenata da Carlo Ancelotti può permettersi il lusso anche di perdere con ...El Chiringuito de Jugones, nota trasmissione sportiva spagnola, lancia la 'missione Kvaratskhelia' dopo le parole dell'idolo del georgiano Guti ...