Ramona Badescu diventa mamma a 51 anni | ‘Ignazio è il mio miracolo’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ha deciso di ritornare sul piccolo schermo e di raccontarsi a cuore aperto, attrice, showgirl e cantante romena naturalizzata italiana. Lei, che è stata la prima donna del Bagaglino, oggi si racconterà a cuore aperto ai microfoni di Serena Bortone nella trasmissione di Rai 1 ‘Oggi è un altro giorno’, quella che prenderà il via a partire dalle 14. E parlerà sì della sua carriera, ma anche dell’amore immenso per suo figlio Ignazio, che l’ha resaa 51, quando pensava di non riuscire più a restare incinta.e l’amore per il figlio Ignazioall’età di 51tadi Ignazio, quando in realtà era pronta a tentare una fecondazione assistita. ...