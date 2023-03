Ramona Badescu | chi è il marito Narcis Godeanu | “Fu un colpo di fulmine | dopo 8 anni dal primo incontro”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 13 marzo 2023)è nata a Craiova (Romania) il 29 novembre 1968, sotto il segno del Sagittario, è alta 178 centimetri per un peso di circa 63 chili e le sue misure corrispondono a 86-65-89. Prima del successo conquistato nel nostro Paese, ancora giovanissima e ben lontana dalla televisione, si è laureata in Economia e commercio. Suo padre era un ingegnere e sua mamma è stata un’architetto. Ha debuttato sul palco all’età di 4, cantando un brano scritto per lei da suo padre, e successivamente ha cominciato a recitare in vari spettacoli teatrali.la laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’università della sua città natale, nel 1990 si è trasferita in Italia. Nel nostro paese, la ragazza ha subito ottenuto una certa notorietà: ha iniziato a lavorare in televisione e al cinema, dove ha recitato in ...