' Ramelli era un picchiatore' | Rete Milano contro Frassinetti

Sono circa una trentina, tra cui alcuni docenti, i rappresentanti della Rete Milano Antifascista Antirazzista Meticcia e Solidale, dell'Anpi e delle sigle sindacali Adl Cobas e Usb che stanno ...

Secondo i presenti, Frassinetti "viene a raccontare un'altra storia, la loro storia", perché "Ramelli non era soltanto un ragazzo con il sorriso che andava con il Ciao come dicono". Secondo l'Anpi la ... Ucciso nel 1975, a colpi di chiave inglese, dall'odio rosso, solo per essere iscritto al Fronte della Gioventù e aver scritto un tema contro le Brigate rosse, Ramelli, di cui la Frassinetti era amica,... Era il titolo dell'omaggio di venerdì. Eccola la cornice dell'ammucchiata bruna che supera decenni ... Prossimo appuntamento, il 29 aprile per Sergio Ramelli.