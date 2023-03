Ramelli, con Frassinetti al Molinari c’è anche Bruno Tinelli. Ma fuori 30 imbecilli urlano: “Fascisti carogne…” (Di lunedì 13 marzo 2023) Un gruppo di una trentina di irriducibili della Rete Milano Antifascista, fra i quali anche alcuni docenti e rappresentanti di Cobas e Usb, ha contestato stamattina la visita del sottosegretario all’Istruzione, Paola Frassinetti, che si è recata all’Istituto Molinari di Milano per rendere omaggio alla memoria di Sergio Ramelli, lo studente brutalmente aggredito sotto casa dal servizio d’ordine di Avanguardia Operaia il 13 marzo 1975 e morto per le ferite riportate il 29 aprile, dopo una lunga agonia. Con Frassinetti c’era anche Bruno Tinelli, il fratello di Fausto, il ragazzo di sinistra ucciso il 18 marzo 1978 insieme a Lorenzo “Iaio” Iannucci davanti al Leoncavallo, alla cui memoria entro marzo il sottosegretario renderà un omaggio simile a quello ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 marzo 2023) Un gruppo di una trentina di irriducibili della Rete Milano Antifascista, fra i qualialcuni docenti e rappresentanti di Cobas e Usb, ha contestato stamattina la visita del sottosegretario all’Istruzione, Paola, che si è recata all’Istitutodi Milano per rendere omaggio alla memoria di Sergio, lo studente brutalmente aggredito sotto casa dal servizio d’ordine di Avanguardia Operaia il 13 marzo 1975 e morto per le ferite riportate il 29 aprile, dopo una lunga agonia. Conc’era, il fratello di Fausto, il ragazzo di sinistra ucciso il 18 marzo 1978 insieme a Lorenzo “Iaio” Iannucci davanti al Leoncavallo, alla cui memoria entro marzo il sottosegretario renderà un omaggio simile a quello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NBilucaglia : @Tizzisav @Agenzia_Ansa Invece le bandiere con falce e martello o la foto di Stalin vanno bene vero?e poi Ramelli e… - SecolodItalia1 : Ramelli, con Frassinetti al Molinari c’è anche Bruno Tinelli. Ma fuori 30 imbecilli urlano: “Fascisti carogne…”… - ScorrettoCaffe : RT @NicholasPelle: Il 13 Marzo 1975, Ramelli veniva aggredito sotto casa da un gruppo di Avanguardia Operaia e colpito alla testa ripetute… - Gianfra19490696 : @FratellidItalia Voi fascisti avete fatto molto di peggio con tutto rispetto per il ricordo di Ramelli. - t_Cmdn : Bella sta cosa che a #Milano si commemori #Ramelli in un liceo pubblico così, come se fosse una cosa normale. Con… -