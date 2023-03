“Ragazzi, ho trovato un fenomeno” la rivelazione di Giuntoli (Di lunedì 13 marzo 2023) Ghoulam ricorda i momenti in cui Cristiano Giuntoli diede la notizia di aver scoperto un campione georgiano: “Kvaratskhelia”. Il Napoli ha fatto centro con Kvaratskhelia, il nuovo beniamino del popolo partenopeo. Ma la vera sorpresa è scoprire che il club azzurro lo aveva individuato già due anni fa, grazie al grande lavoro di scouting di Cristiano Giuntoli e del suo staff. Era ottobre o novembre del 2021 quando Giuntoli, con cui i giocatori Koulibaly e Ghoulam avevano un grande rapporto, si presentò con una novità incredibile: “ “Era ottobre o novembre 2021, quando il direttore sportivo Cristiano Giuntoli con cui io e Kalido, avevamo un grandissimo rapporto, anche perché eravamo i giocatori più anziani e quindi ci teneva come riferimento anche per l’introduzione di eventuali calciatori nuovi, è venuto da noi” ricorda ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 13 marzo 2023) Ghoulam ricorda i momenti in cui Cristianodiede la notizia di aver scoperto un campione georgiano: “Kvaratskhelia”. Il Napoli ha fatto centro con Kvaratskhelia, il nuovo beniamino del popolo partenopeo. Ma la vera sorpresa è scoprire che il club azzurro lo aveva individuato già due anni fa, grazie al grande lavoro di scouting di Cristianoe del suo staff. Era ottobre o novembre del 2021 quando, con cui i giocatori Koulibaly e Ghoulam avevano un grande rapporto, si presentò con una novità incredibile: “ “Era ottobre o novembre 2021, quando il direttore sportivo Cristianocon cui io e Kalido, avevamo un grandissimo rapporto, anche perché eravamo i giocatori più anziani e quindi ci teneva come riferimento anche per l’introduzione di eventuali calciatori nuovi, è venuto da noi” ricorda ...

