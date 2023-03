Ragazza di 14 anni picchiata in una lite con coetanei a mezzanotte nel Napoletano (Di lunedì 13 marzo 2023) Una Ragazza di 14 anni ferita forse in una lite è stata portata all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. I sanitari l'hanno medicato e dimessa con una prognosi di 10 giorni.... Leggi su ilmattino (Di lunedì 13 marzo 2023) Unadi 14ferita forse in unaè stata portata all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. I sanitari l'hanno medicato e dimessa con una prognosi di 10 giorni....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Lo volete capire che non ci interessa nulla della bellezza di questo o quel leader politico? Ho votato 19 anni fa… - giuliaslg : RT @hvrricaxe: - violentati post mortem, parla degli stupri di bambine che già dai 10 anni sono costrette a subire perché vivono da sole e… - tiziodesio : Cosa c'é di male se una ragazza si vende per soldi su onlyfans? É una libera scelta..., ma attenzione, quando la mi… - rosessmellike : @bengoal85 Scusa ma nn se tu quello che ha iniziato a stalkerizzare una ragazza di 17 anni per fartela amica e poi… - AlessandroPonz4 : @stusfasulat Ero solo curioso ?? io invece ho dormito poco perchè avrò 29 anni ma dentro so' ancora un 15enne ?? (mi… -