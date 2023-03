Radio Zeta Future Hits Live 2023 al Foro Italico, il primo nome è Lazza (Di lunedì 13 marzo 2023) Si terrà al Foro Italico di Roma l’edizione 2023 del Radio Zeta Future Hits Live, biglietti online e primo nome annunciato Lazza Radio Zeta Future Hits Live – il Festival della Generazione Zeta torna sabato 10 giugno 2023 al Centrale del Tennis del Foro Italico di Roma. Sono già aperte le prevendite. Ospite di Radio Zeta e RTL 102.5, Lazza ha annunciato – a grande sorpresa – che farà parte del cast del Radio Zeta Future Hits ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 13 marzo 2023) Si terrà aldi Roma l’edizionedel, biglietti online eannunciato– il Festival della Generazionetorna sabato 10 giugnoal Centrale del Tennis deldi Roma. Sono già aperte le prevendite. Ospite die RTL 102.5,ha annunciato – a grande sorpresa – che farà parte del cast del...

