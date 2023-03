(Di lunedì 13 marzo 2023)all'attacco sui dati del. "Il- chiede in una nota Massimiliano Iervolino, segretario del partito- come sta gestendo un progetto così importante e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : Governo, Iervolino (#Radicali Italiani): grave mancanza di trasparenza sui dati del Pnrr - - NAPOLIRS : Il Pd sostiene la Proposta di Legge di Iniziativa Popolare 'Ero Straniero', concepita da Radicali Italiani e Piu' E… - ReErthu : @Europarl_IT @PartitoRadicale @Radicali @MarcoPannella io potrei chiedere di accendere la candela a 11 milioni di I… - PAF982 : @Nic_Mone Beh a dire il vero non sono tesserato a Radicali Italiani. E sono in +Europa da dicembre. - morganalafatica : @creuscher Gli unici a patire il razzismo qui sono gli italiani cara signora, si percepisce la voluttà con la quale… -

all'attacco sui dati del Pnrr. "Il governo - chiede in una nota Massimiliano Iervolino, segretario del partito- come sta gestendo un progetto così importante e ...... già allora, indicavano come il primo della Nazione nelle intenzioni di voto degli. Chi è ... schierato su posizioniconservatrici. Il giornalismo arriva più tardi, con gli esordi ...Sulla siccità che attanaglia il Piemonte e l'Italia questa la dichiarazione di Igor Boni (Presidente di): 'Abbiamo chiesto un incontro urgente al Ministro dell'agricoltura Lollobrigida proprio per illustrargli le nostre proposte concrete e urgenti, per ridurre i consumi idrici in ...

Radicali italiani accusano, governo poco trasparente su Pnrr - Politica Agenzia ANSA

“Bocciata (anche) dal Consiglio di Stato la proroga automatica per i balneari inserita nel Dl Milleproroghe. L’ennesima prova che il governo Meloni rema contro gli italiani”, così in una nota ..."Il consumo di sostanze stupefacenti in Italia porta alle casse delle mafie circa 15 miliardi di euro. Unica soluzione è quella antiproibizionista", così in una nota Massimiliano Iervolino, segretario ...