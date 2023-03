Rabiot trascina la Juve, doppietta alla Samp nel 4-2 finale. Allegri al settimo posto (Di lunedì 13 marzo 2023) Allo Stadium apre Bremer e chiude Soulé, in mezzo si scatena il francese con due reti, prima dell’intervallo il blackout bianconero raggiunti in due minuti da Augello e Djuricic. Vlahovic continua il digiuno sbagliando un rigore ma con tanta sfortuna Leggi su lastampa (Di lunedì 13 marzo 2023) Allo Stadium apre Bremer e chiude Soulé, in mezzo si scatena il francese con due reti, prima dell’intervallo il blackout bianconero raggiunti in due minuti da Augello e Djuricic. Vlahovic continua il digiuno sbagliando un rigore ma con tanta sfortuna

