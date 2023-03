Rabiot, il nuovo leader della Juve al posto di Pogba: una scelta costosa da evitare! (Di lunedì 13 marzo 2023) Un Adrien Rabiot mai così forte! Con i suoi nove gol stagionali, di cui l’ultima doppietta contro la Sampdoria, il centrocampista francese si è affermato come uno dei giocatori più determinanti della Juventus. Ma non è solo la fase realizzativa a renderlo eccezionale: Rabiot è capace di prendere per mano l’intera squadra e trascinarla verso la vittoria, come ha dimostrato ancora una volta contro la Sampdoria. Eppure, la Juve avrebbe potuto perdere Rabiot all’inizio della stagione, quando aveva accettato l’offerta del Manchester United di 20 milioni di euro più 2 di bonus. Ma l’assenza di accordo tra Veronique, la madre e agente del giocatore, e i Red Devils ha salvato Rabiot dalla cessione. E meno male, perché il giocatore francese si è rivelato ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 13 marzo 2023) Un Adrienmai così forte! Con i suoi nove gol stagionali, di cui l’ultima doppietta contro la Sampdoria, il centrocampista francese si è affermato come uno dei giocatori più determinantintus. Ma non è solo la fase realizzativa a renderlo eccezionale:è capace di prendere per mano l’intera squadra e trascinarla verso la vittoria, come ha dimostrato ancora una volta contro la Sampdoria. Eppure, laavrebbe potuto perdereall’iniziostagione, quando aveva accettato l’offerta del Manchester United di 20 milioni di euro più 2 di bonus. Ma l’assenza di accordo tra Veronique, la madre e agente del giocatore, e i Red Devils ha salvatodalla cessione. E meno male, perché il giocatore francese si è rivelato ...

