Questo Fedez? Non proprio, cambio radicale: il suo volto oggi | Guarda (Di lunedì 13 marzo 2023) Addio al capello lungo e biondo platino, Fedez muta ancora look. Il rapper, dopo aver vantato una chioma biondissima, ha deciso di darci un taglio. Archiviate le polemiche post-Sanremo, il marito di Chiara Ferragni si è rasato la testa. A darne l'annuncio lui stesso sui social, dove si è mostrato tra le mura di casa mentre il barbiere "ci dava un taglio". Il rapper si è rasato (quasi) a zero, dicendo addio alle ciocche prima sfoggiate. Una svolta che però alla figlia non è piaciuta. Finito di sottoporsi al barbiere, Fedez si è lasciato Guardare da Vittoria con il nuovo look: "Vuoi anche tu tagliarti i capelli?". "No", ha risposto senza esitare la piccola di casa dimostrando di non apprezzare molto lo stile del padre. Che dietro alla decisione ci sia un cambio nel suo stile di vita? ...

