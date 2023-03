Questione libica e sbarchi di migranti in Italia sono collegati (Di lunedì 13 marzo 2023) In Libia l'accordo per le elezioni è ancora lontano e il Paese non pacificato porta con sé due questioni dirimenti per l'Italia e per l'Europa: i rischi d'instabilità geopolitica nel Mediterraneo e l'emergenza immigrazione. Ieri il «Corriere della Sera», riportando un allarme dei servizi segreti, illustrava che nei campi di detenzione (ma non solo) in Libia ci sarebbero 685mila migranti irregolari pronti a partire per l'Italia. Un flusso del genere, con le partenze destinate ad aumentare in primavera e in estate, metterebbe in crisi le strutture di accoglienza e il nostro Paese, senza contare il rischio per i migranti di finire nelle mani di scafisti senza scrupoli. La situazione perciò richiede - da subito - che l'Unione europea prenda provvedimenti concreti per aiutare l'Italia sui ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 marzo 2023) In Libia l'accordo per le elezioni è ancora lontano e il Paese non pacificato porta con sé due questioni dirimenti per l'e per l'Europa: i rischi d'instabilità geopolitica nel Mediterraneo e l'emergenza immigrazione. Ieri il «Corriere della Sera», riportando un allarme dei servizi segreti, illustrava che nei campi di detenzione (ma non solo) in Libia ci sarebbero 685milairregolari pronti a partire per l'. Un flusso del genere, con le partenze destinate ad aumentare in primavera e in estate, metterebbe in crisi le strutture di accoglienza e il nostro Paese, senza contare il rischio per idi finire nelle mani di scafisti senza scrupoli. La situazione perciò richiede - da subito - che l'Unione europea prenda provvedimenti concreti per aiutare l'sui ...

