"Quello che sognavo". UeD, Alice Barisciani: la gioia più grande dopo il 'no' di Federico Nicotera (Di lunedì 13 marzo 2023) Uomini e Donne, dopo la delusione per non essere stata la scelta di Federico Nicotera per Alice Barisciani arriva una bellissima sorpresa, a prendere la decisione sembra sia stata Maria De Filippi in persona. Alice, nel corso delle ultime settimane, ha incassato sempre più consensi da parte del pubblico che poco ha gradito il trattamento che la he ha riservato Federico. "All'inizio stimavo Federico ma, per come ha sedotto e abbandonato la povera Alice, non mi piace più". "Doveva scegliere molto prima per non farla soffrire ma aspettava la conferma dei sentimenti di Carola prima di farlo, adesso ride felice perché lei ha ammesso di amarlo, ipocrita". E ancora: "Ha tirato alla lunga solo perché non era sicuro che lei dicesse SI!!

