Quella di Hugh Grant agli Oscar 2023 non era maleducazione | ma puro aplomb britannico

(Di lunedì 13 marzo 2023) A un certo punto della vita, ci si guadagna il diritto di non partecipare; si accumula un numero sufficiente di orbite del sole per sentirsi a proprio agio nel chiedersi, con uno sguardo avvilito, non si può fare qualcosa di meglio? Perquesto momento è arrivato, puntuale, sul red carpet degli. Fermato per due battute veloci da Ashley Graham,si è ritrovato intrappolato in uno sguardo da Curb Your Enthusiasm. Un momento che spiega le differenze tra americani e britannici più di quanto possa fare lo studio di 200 anni di relazioni anglo-americane. "sei un veterano degli", esordisce drammaticamente la Graham, ma anche questo apparentemente innocente modo di rompere il ghiaccio provoca una risata imbarazzata ...

Tra animali (sia reali che finti) portati sul palco del Dolby Theatre, battute poco riuscite ma comunque apprezzate dalle star in sala (come di Grant), scivoloni fortunatamente evitati

L'attore inglese è apparso scocciato dalle domande di Ashley Graham, poi congedandosi ha alzato gli occhi al cielo